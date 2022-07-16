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Росіяни завдали удару по Черкаській області: в ОВА назвали деталі

Ілюстративне фото: росіяни завдали удару по Черкаській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 16 липня, російські окупанти завдали удару по селу в Чигиринській громаді Черкаської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Під час повітряної тривоги два вибухи в одному з сіл Чигиринської громади. Ворог влучив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв", - розповів Табурець.

За його словами, в результаті атаки росіян знищена сільгосптехніка і завдано шкоди поголів'ю худоби.

Голова ОВА нагадав, що суворо заборонено публікувати фото- і відеоматеріали з місця події.

Нагадавши, сьогодні в Черкаській області очевидці повідомляли про вибухи.

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