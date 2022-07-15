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Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: первые подробности

Фото: оккупанты обстреляли ракетами Днепр (t.me zsuwar)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Место удара не раскрывается, но в городе слышали несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко.

По словам чиновника, в городе из-за ракетного удара могут наблюдаться перебои с водой.

"Не нужно заполнять ванны водой. Мы уже работаем", - заявил он.

Местные паблики сообщают, что на месте ракетного удара возник пожар, в том числе горят автомобили. Однако пока официальных сообщений по этому поводу не было.

Обновлено.

Мэр города Борис Филатов также отреагировал на удар. По его словам, проблемы с водоснабжением могут быть в районах Рабочей и ЮМЗ.

"Энергетики, газовики и водоканал работают", - рассказал руководитель города.

Напомним, сегодня вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.

Также взрывы слышали в Кременчуге и Житомире.

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Днепрракетный ударВойна России против Украины