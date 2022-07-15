Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: перші подробиці

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Місце удару не розкривається, але у місті чули декілька потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника мера Дніпра Михайла Лисенка .

Очільник області Валентин Резніченко повідомив про трьох загиблих та 15 поранених в результаті російської атаки. Удар, за його словами, було завдано по промисловому підприємству і вулиці поряд з ним.

Як повідомив представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков , в результаті ракетного удару загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Він повертався в автобусний парк, коли прилетіла російська ракета.

Мер міста Борис Філатов також відреагував на удар. За його словами, проблеми з водопостачанням можуть бути в районах Робочої та ЮМЗ.

Місцеві пабліки повідомляють, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі. Однак поки що офіційних повідомлень щодо цього не було.

"Не потрібно заповнювати ванни водою. Ми вже працюємо", - заявив він.

За словами чиновника, у місті через ракетний удар можуть спостерігатися перебої з водою.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи. В цей час у місті була оголошена повітряна тривога.

Також вибухи чули у Кременчуку та Житомирі.

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