Россияне нанесли ракетные удары по Донецкой области, есть раненые

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook .

В результате ударов два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма - там погибли около трех десятков животных.

"Россияне четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей", - написал он.

Напомним, в среду в Новомосковском районе Днепропетровской области россияне ракетными ударами уничтожили строительное предприятие.

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