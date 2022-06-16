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Росіяни завдали ракетних ударів по Донецькій області, є поранені

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Донецька область, Четвер 16 червня 2022 02:25
Росіяни завдали ракетних ударів по Донецькій області, є поранені Фото: росіяни завдали ракетних ударів по Донецькій області (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

Унаслідок ударів дві людини поранені, зруйновані і пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинули близько трьох десятків тварин.

Росіяни завдали ракетних ударів по Донецькій області, є поранені

"Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей", - написав він.

Нагадаємо, в середу у Новомосковському районі Дніпропетровської області росіяни ракетними ударами знищили будівельне підприємство.

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