Россияне нанесли групповой удар по Миргороду. Вероятно, ракетами Х-22: подробности атаки

Российские войска нанесли групповой удар военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области. Вероятно, враг применил ракеты Х-22 (класса "воздух-поверхность").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 831-ю бригаду тактической авиации в Facebook.
"Сегодня, около 11.00 войсками российской федерации нанесен групповой удар ракетами "воздух-поверхность", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород", - говорится в сообщении.
Указано, что в настоящее время пожар все еще продолжается, на пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, которые ликвидируют последствия обстрела.
Количество жертв и разрушений уточняется.
Напомним, сегодня стало известно о ракетном ударе по Миргороду. Сообщалось о минимум четырех "прилетах".
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