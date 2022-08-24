Росіяни завдали групового удару по Миргороду. Ймовірно, ракетами Х-22: подробиці атаки

"Сьогодні, близько 11.00 військами російської федерації нанесений груповий удар ракетами "повітря-поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що наразі пожежа все ще триває, на уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Кількість жертв та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про ракетний удар по Миргороду. Повідомлялося про мінімум чотири "прильоти".

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