UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне снова накрыли реактивной артиллерией Сумскую область

Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, около 13 часов, со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня по территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

В результате обстрела поврежден сельскохозяйственный объект. Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг осуществил ракетный авиаудар. Погибло четыре человека, по меньшей мере шестеро раненых.

"Информация о разрушениях и повреждениях - впоследствии. И так, это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", - написал Живицкий.

Он добавил, что около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка и автомобиль Daewoo Sens".

Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.

Напомним, вчера в Новослободской общине Сумской области на мине подорвалась машина. Три человека погибли на месте, еще один получил серьезные ранения. В этот же день два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область