Росіяни знову накрили реактивною артилерією Сумську область

Сьогодні, близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню по території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарський об’єкт. Детальніша інформація про жертви і руйнування з’ясовується.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

"Інформація про руйнування і пошкодження - згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", - написав Живицький.

Він додав, що близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.