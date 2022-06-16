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Росіяни знову накрили реактивною артилерією Сумську область

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Україна, Четвер 16 червня 2022 15:57
Росіяни знову накрили реактивною артилерією Сумську область Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню по території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарський об’єкт. Детальніша інформація про жертви і руйнування з’ясовується.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

"Інформація про руйнування і пошкодження - згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", - написав Живицький.

Він додав, що близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.

Нагадаємо, вчора в Новослобідській громаді Сумської області на міні підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, ще один отримав серйозні поранення. Цього ж дня два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

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