Росіяни накрили Нікопольський район "Градами" та артилерією: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупанти протягом ночі 17 вересня неодноразово накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Під вогонь потрапили три громади району - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів - випустив на мирні міста та села понад 90 смертоносних снарядів", - розповів посадовець.
Резніченко зазначив, що, за попередніми даними, ніхто не постражав. Однак є понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.
В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. У інших районах області вночі "кричала" сирена, але минулося без атак і наразі спокійно.
Нагадаємо, росіяни продовжують втрачати бази у Запорізькій області. Під Мелітополем 17 вересня горів військовий об'єкт ворога.
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