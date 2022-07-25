UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне накрыли "Градами" приграничный район в Черниговской области

Фото: начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (facebook viacheslav chaus)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска вечером обстреляли приграничный район в Черниговской области из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

"Сегодня, 25 июля, около 19:00 россияне обстреляли из "Градов" территорию возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская община). Насчитали 12 взрывов/"приходов". Информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось об обстреле села Большая Костромка Криворожского района (Днепропетровская область). В результате повреждены трансформатор и линия электропередач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна России против Украины