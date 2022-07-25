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Росіяни накрили "Градами" прикордонний район у Чернігівській області

Фото: начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус (facebook viacheslav chaus)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська ввечері обстріляли прикордонний район у Чернігівській області з реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Сьогодні, 25 липня, близько 19:00 росіяни обстріляли з "Градів" територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів/"приходів". Інформація про втрати серед населення і руйнування уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обстріл села Велика Костромка Криворізького району (Дніпропетровська область). В результаті пошкоджено трансформатор і лінію електропередач.

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Черниговская областьВійна Росії проти України