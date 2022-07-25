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Россияне накрыли "Градами" приграничный район в Черниговской области

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Черниговская область, Понедельник 25 июля 2022 20:00
Россияне накрыли "Градами" приграничный район в Черниговской области Фото: начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (facebook viacheslav chaus)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска вечером обстреляли приграничный район в Черниговской области из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

"Сегодня, 25 июля, около 19:00 россияне обстреляли из "Градов" территорию возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская община). Насчитали 12 взрывов/"приходов". Информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось об обстреле села Большая Костромка Криворожского района (Днепропетровская область). В результате повреждены трансформатор и линия электропередач.

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