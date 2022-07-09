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Принудительная мобилизация и бои на окраинах: какая ситуация в Луганской области

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 14:49
Принудительная мобилизация и бои на окраинах: какая ситуация в Луганской области Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Луганской области российские военные обманом мобилизуют горожан для войны против Украины. Тем временем бои продолжаются на окраинах региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, оккупанты приглашают мужчин в Луганской области на высокооплачиваемую работу, а уже на следующий день забирают их воевать против Украины.

Тем временем бои продолжаются на окраинах области. Только вчера наши защитники уничтожили несколько вражеских танков. А удары по складам с боекомплектами российских военных - замедляют наступление.

"Подготовки к проведению так называемого референдума на оккупированных территориях не наблюдается", - отмечает Гайдай.

Как пояснил глава Луганской ОВА, боевики могут провести фейковый "референдум" после того, как Украина получит необходимое ей оружие, чтобы обвинить Киев в ударах по "территории" России. После этого же Москва может объявить всеобщую мобилизацию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для деоккупации территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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