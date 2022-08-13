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Россияне начали ходить с проверками по квартирам херсонцев даже ночью, - ОК "Юг"

Фото: россияне начали ходить с проверками по квартирам херсонцев даже ночью (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные на оккупированной территории Херсонской области начали ходить с проверками по квартирам местных жителей даже ночью. Зафиксированы случаи похищения людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что на оккупированной территории кроме физического и морального давления продолжается информационная война.

Так, пропагандистские каналы ежедневно информируют о подготовке и проведении так называемого "референдума" и присоединения к России.

"Для создания пропагандистской картинки оккупанты решили открыть Медиашколу. Местные журналисты не желают работать на оккупационную власть. Так же как и в других сферах деятельности желающих сотрудничать с рашыстами крайне мало. Поэтому они прибегают к насильственным методам", - говорится в сообщении.

По данным командования, появились новые сообщения о похищении людей.

"Если раньше херсонцев брали в плен в дневное время суток, то сейчас российские военные ходят по квартирам даже ночью. Проводят опросы, собирают информацию, и угрозами склоняют соответствующих специалистов к сотрудничеству. Или вывозят в неизвестном направлении для применения других "методов убеждения", - рассказали в ОК "Юг".

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне россияне провели серию ночных задержаний и обысков.

Отметим, российские военные продолжают давить на украинцев на временно оккупированных территориях. Как недавно рассказали в украинской разведке, в Херсонской области, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

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Херсонская областьОккупированные территории