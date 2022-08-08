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"Паспортизация" и налоги: в разведке рассказали о россиянах на оккупированных территориях

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 13:43
"Паспортизация" и налоги: в разведке рассказали о россиянах на оккупированных территориях Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные продолжают давить на украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Как отмечает разведка, в Большом Барлуку Харьковской области оккупанты давят на предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов России.

"Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 рублей", - добавляет разведка.

После прибытия в Балаклею батальона оккупантов, среди которых есть мобилизованные заключенные, резко возросло агрессивное отношение к гражданским, жестокость и аморальное поведение в целом.

"Кроме того, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, часто затрагивающие гражданское население. Так, на оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений", - пишет разведка.

В Зеленополье один из российских военных совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения и сбил электрический столб, из-за чего был обесточен населенный пункт.

"На оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах", - отмечает разведка.

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