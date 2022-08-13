Росіяни почали ходити з "перевірками" по квартирах херсонців навіть уночі, - ОК "Південь"

Зазначається, що на окупованій території окрім фізичного та морального тиску триває інформаційна війна.

Так, пропагандистські канали щоденно інформують про підготовку та проведення так званого "референдуму" та приєднання до Росії.

"Для створення пропагандистської картинки окупанти вирішили відкрити медіашколу. Місцеві журналісти не бажають працювати на окупаційну владу. Так само як і в інших сферах діяльності бажаючих співпрацювати з рашистами вкрай мало. Тому вони вдаються до насильницьких методів", - йдеться в повідомленні.

За даними командування, з'явилися нові повідомлення про викрадення людей.

"Якщо раніше херсонців брали до полону в денний час доби, то зараз російські військові ходять по квартирах навіть вночі. Проводять опитування, збирають інформацію, і погрозами схиляють відповідних фахівців до співпраці. Або вивозять у невідомому напряму для застосування інших "методів переконання", - розповіли в ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні росіяни провели серію нічних затримань і обшуків.

Зазначимо, російські військові продовжують тиснути на українців на тимчасово окупованих територіях. Як нещодавно розповіли в українській розвідці, у Херсонській області, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.

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