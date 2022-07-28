"Россияне могут украсть холодильник, но не нашу историю": В ОП отреагировали на утренние удары по Украине

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на утреннюю ракетную атаку, во время которой российские войска выпустили по украинским городам два десятка ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Сегодня в Украине отмечается День государственности и День крещения Киевской Руси. Сегодня же по нашим городам было выпущено два десятка ракет. Ru-истерика? Россияне могут украсть холодильники, но не нашу историю. Когда Киев являлся культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и сейчас", - заявил он.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли массированый ракетный удар по украинским городам. В частности, оккупанты выпустили пять ракет в сторону Киевской области. Снаряды попали в объекты инфраструктуры.

Кроме того, под обстрел попал поселок городского типа Гончаровское в Черниговской области.

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