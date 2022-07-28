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"Росіяни можуть вкрасти холодильник, але не нашу історію": В ОП відреагували на ранкові удари по Україні

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 липня 2022 10:43
"Росіяни можуть вкрасти холодильник, але не нашу історію": В ОП відреагували на ранкові удари по Україні Фото: Михайло Подоляк відреагував на ранкові удари по Україні (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У президента України Володимира Зеленського відреагували на ранкову ракетну атаку, під час якої російські війська випустили по українських містах два десятки ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Сьогодні в Україні відзначається День державності та День хрещення Київської Русі. Сьогодні ж по наших містах було випущено два десятки ракет. Ru-істерика? Росіяни можуть вкрасти холодильники, але не нашу історію. Коли Київ був культурною столицею, Москва була болотом. Як залишається їм і зараз", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали масований ракетний удар по українських містах. Зокрема, окупанти випустили п'ять ракет у бік Київської області. Снаряди влучили в об'єкти інфраструктури.

Крім того, під обстріл потрапило селище міського типу Гончарівське в Чернігівській області.

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Офіс президента ракетный удар Війна в Україні
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