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Оккупанты обстреляли базу отдыха в Сумской области: ранена женщина

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 22:08
Оккупанты обстреляли базу отдыха в Сумской области: ранена женщина Фото: в Сумской области россияне обстреляли базу отдыха (facebook.com/mod.ml.rus)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне продолжают обстреливать приграничную территорию Сумской области. Сегодня в частности открыли огонь по базе отдыха, в результате чего разрушены помещения и ранена женщина, которая находилась на территории базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сегодня оккупанты обстреляли три общины Сумской области.

Эсманская община: после 17:30 было 12 минометных прилетов.

Краснопольская община: с шести вечера начались обстрелы различных территорий общины. Всего было 17 приходов из миномета и 12 из "Града".

Середина-Будская община: в полдень был один прилет из миномета по территории одного из сел общины. А в семнадцать вечера начался минометный огонь, 14 прилетов.

В результате этого обстрела повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. А также разбитые здания одной из баз отдыха. Ранена 65-летняя женщина - сторож базы.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Эсманскую, Хотинскую, Белопольскую, Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую общины Сумской области.

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