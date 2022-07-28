Росіяни з мінометів та САУ обстріляли три громади Сумської області
Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (sumy evrydai)
Окупаційні війська РФ продовжили обстріл Сумської області. 28 липня упродовж дня вони били по прикордонню з САУ та мінометів. Під вогнем окупанта опинилися три громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Сьогодні росіяни обстріляли території Сумської області 4 рази, усього було понад 44 прильоти.
Били по Краснопільській, Шалигинській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ.
Жертв та руйнувань немає.
При цьому вчора до опівночі тривав мінометний вогонь по території Миколаївської сільської громади.
А днем раніше окупанти обстріляли базу відпочинку, де поранено жінку-сторожа.
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