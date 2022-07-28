Росіяни з мінометів та САУ обстріляли три громади Сумської області

Окупаційні війська РФ продовжили обстріл Сумської області. 28 липня упродовж дня вони били по прикордонню з САУ та мінометів. Під вогнем окупанта опинилися три громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Сьогодні росіяни обстріляли території Сумської області 4 рази, усього було понад 44 прильоти. Били по Краснопільській, Шалигинській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ. Жертв та руйнувань немає.