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Росіяни з мінометів та САУ обстріляли три громади Сумської області

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Україна, Четвер 28 липня 2022 22:48
Росіяни з мінометів та САУ обстріляли три громади Сумської області Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (sumy evrydai)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупаційні війська РФ продовжили обстріл Сумської області. 28 липня упродовж дня вони били по прикордонню з САУ та мінометів. Під вогнем окупанта опинилися три громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Сьогодні росіяни обстріляли території Сумської області 4 рази, усього було понад 44 прильоти.

Били по Краснопільській, Шалигинській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ.

Жертв та руйнувань немає.

При цьому вчора до опівночі тривав мінометний вогонь по території Миколаївської сільської громади.

А днем раніше окупанти обстріляли базу відпочинку, де поранено жінку-сторожа.

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