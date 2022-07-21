Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три громады Сумской области

Белопольская община: после 14 часов россияне били по общине из САУ - 11 прилетов и еще 6 - из миномета.

Зноб-Новгородская община: в 17 часов начался минометный обстрел, 10 прилетов.

Шалыгинская община: в 19 часов начался огонь из минометов и артиллерии по территории Шалыгинского заказника.

Обошлось без жертв и разрушений.