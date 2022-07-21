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Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади Сумської області

Фото: Сумську область росіяни обстріляли з мінометів та артилерії (facebooc.com/mod.mil.rus)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни зі своєї території обстріляли три громади у Сумській області. Били з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Білопільська громада: після 14 години росіяни били по громаді із САУ - 11 прильотів та ще 6 - з міномету.

Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів.

Шалигинська громада: о 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника.

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об'єкти сільських громад Сумської області.

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Сумская область