Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади Сумської області
Фото: Сумську область росіяни обстріляли з мінометів та артилерії (facebooc.com/mod.mil.rus)
Росіяни зі своєї території обстріляли три громади у Сумській області. Били з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Білопільська громада: після 14 години росіяни били по громаді із САУ - 11 прильотів та ще 6 - з міномету.
Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів.
Шалигинська громада: о 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли приміщення лісництва, церкву та інші об'єкти сільських громад Сумської області.
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