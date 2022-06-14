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Россияне массово отказываются возвращаться на фронт: перехват ГУР

Фото: россияне массово отказываются возвращаться на фронт (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные, которые участвовали в боевых действиях в первый месяц войны, отказываются возвращаться на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Отмечается, что украинские разведчики перехватили разговор военных, которых подозревают в зверствах в Буче. Они обсуждают сложности в наборе нового состава для своей бригады.

"У нас отказников просто вообще - море…Здесь 150 отказников. Все, кто приходит оттуда. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто во второй раз захочет в эту задницу", - говорит один из солдат 64 отдельной мотострелковой бригады.

Напомним, ранее стало известно, что российское командование без зазрения совести оставляет позиции, бросая рядовых солдат на верную смерть в Украине.

Также мы писали, что, по информации Генштаба, войска оккупантов деморализованы. У тех, кого свозят из "ЛДНР" для восполнения потерь, изымают личные документы. Это исключит возможность их идентификации после гибели.

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