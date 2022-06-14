Росіяни масово відмовляються повертатися на фронт: перехоплення ГУР

Російські військові, які брали участь у бойових діях в перший місяць війни, відмовляються повертатися на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Наголошується, що українські розвідники перехопили розмову військових, яких підозрюють у звірствах в Бучі. Вони обговорюють складнощі у наборі нового складу для своєї бригади.

"У нас відмовників просто взагалі - море… Тут 150 відмовників. Усі, хто приходить звідти. Їх ніхто й засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу", - каже один з солдатів 64 окремої мотострілецької бригади.