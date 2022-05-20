Россияне масово вывозят мужчин из Мариуполя. Их готовят к мобилизации

Российские оккупанты начали массово вывозить мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря. Их готовят к мобилизации так называемой "армии ДНР" на фоне больших потерь и провала призыва в Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях в Безымянно и Казацком Новоазовского района выросло с 2 тысяч мужчин до 3-4 тысяч", - сообщил в своем Telegram советник мэра.

Он добавил, что оккупанты продолжают вывозить мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря. При этом ни один из жителей города в течение пяти недель так и не был освобожден.

По данным Андрющенко, в лагерях на мариупольцев оказывают психологическое давление, чтобы сломать их морально. В частных разговорах оккупанты заявляют, что мужчин мобилизовать в "армию" так называемой Донецкой "народной республики"