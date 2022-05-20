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Росіяни масово вивозять чоловіків з Маріуполя. Їх готують до мобілізації

Фото: один з фільтраційних таборів під Маріуполем (t.me/andriyshTime)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти почали масово вивозити чоловіків з Маріуполя у фільтраційні табори. Їх готують до мобілізації так званої "армії ДНР" на тлі великих втрат і провалу призову в Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

"За останні два тижні кількість людей у фільтраційних таборах в безіменно і Козацькому Новоазовського району зросла з 2 тисяч чоловіків до 3-4 тисяч", - повідомив у своєму Telegram радник мера.

Він додав, що окупанти продовжують вивозити чоловіків з Маріуполя у фільтраційні табори. При цьому жоден з жителів міста протягом п'яти тижнів так і не був звільнений.

За даними Андрющенка, в таборах на маріупольців чинять психологічний тиск, щоб зламати їх морально. У приватних розмовах окупанти заявляють, що чоловіків мобілізувати в "армію" так званої Донецької "народної республіки"

Нагадаємо, російські війська створили фільтраційні табори на більшості окупованих територій. Наприклад, в Маріуполі мирних жителів змушують проходити перевірку для того, щоб отримати дозвіл на пересування по місту.

Зазначимо, 16 травня почалася евакуація українських військових з Маріупольської "Азовсталі". За даними британської розвідки на ранок 20 травня російським військам здалися близько 1700 захисників заводу.

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ДонецькМаріупольВійна в УкраїніМобілізація в Росії