Росіяни масово вивозять чоловіків з Маріуполя. Їх готують до мобілізації

Російські окупанти почали масово вивозити чоловіків з Маріуполя у фільтраційні табори. Їх готують до мобілізації так званої "армії ДНР" на тлі великих втрат і провалу призову в Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

"За останні два тижні кількість людей у фільтраційних таборах в безіменно і Козацькому Новоазовського району зросла з 2 тисяч чоловіків до 3-4 тисяч", - повідомив у своєму Telegram радник мера.

Він додав, що окупанти продовжують вивозити чоловіків з Маріуполя у фільтраційні табори. При цьому жоден з жителів міста протягом п'яти тижнів так і не був звільнений.

За даними Андрющенка, в таборах на маріупольців чинять психологічний тиск, щоб зламати їх морально. У приватних розмовах окупанти заявляють, що чоловіків мобілізувати в "армію" так званої Донецької "народної республіки"