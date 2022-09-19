Россияне в Мариуполе ужесточили "зачистку". Массово проверяют телефоны, - Андрющенко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, важно как можно быстрее удалить все переписки в мессенджерах, а также почистить историю звонков. Также следует выйти из учетных записей в социальных сетях.

"Удалить фото и видео, в том числе из папки "недавно удалены". Не подвергайте себя и близких опасности", - пишет Андрющенко.