Росіяни в Маріуполі посилили "зачистку". Масово перевіряють телефони, - Андрющенко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, важливо якнайшвидше видалити усі листування в месенджерах, а також почистити історію дзвінків. Також варто вийти з облікових записів у соціальних мережах.

"Видалити фото та відео, в тому числі з теки "недавно видалені". Не наражайте себе та близьких на небезпеку", - пише Андрющенко.