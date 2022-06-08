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Россияне не контролируют трассу Лисичанск - Бахмут, - ОВА

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Луганская область, Среда 08 июня 2022 13:44
Россияне не контролируют трассу Лисичанск - Бахмут, - ОВА Фото: Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

Трасса Лисичанск-Бахмут не контролируется российскими оккупационными войсками. Однако она обстреливается очень мощно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы имеем доступ в Лисичанск, каждый день подвозим гуманитарные грузы и стараемся сейчас эвакуировать людей по 10, по 15, по 20", - заявил он.

При этом он добавил, что сейчас проводится эвакуация из Лисичанска и Горской громады.

Ранее сообщалось, что украинские военные отбросили российских оккупантов от трассы "Лисичанск-Бахмут" на два километра.

Кроме того, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в Луганской области. Он отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.

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