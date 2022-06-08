Россияне не контролируют трассу Лисичанск - Бахмут, - ОВА
Фото: Сергей Гайдай (tribun)
Трасса Лисичанск-Бахмут не контролируется российскими оккупационными войсками. Однако она обстреливается очень мощно.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Мы имеем доступ в Лисичанск, каждый день подвозим гуманитарные грузы и стараемся сейчас эвакуировать людей по 10, по 15, по 20", - заявил он.
При этом он добавил, что сейчас проводится эвакуация из Лисичанска и Горской громады.
Ранее сообщалось, что украинские военные отбросили российских оккупантов от трассы "Лисичанск-Бахмут" на два километра.
Кроме того, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в Луганской области. Он отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.