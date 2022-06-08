Росіяни не контролюють трасу Лисичанськ - Бахмут, - ОВА
Фото: Сергій Гайдай (tribun)
Траса Лисичанськ - Бахмут не контролюється російськими окупаційними військами. Однак вона обстрілюється дуже потужно.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ми маємо доступ в Лисичанськ, кожен день підвозимо гуманітарні вантажі і намагаємося зараз евакуювати людей по 10, по 15, по 20", - заявив він.
При цьому він додав, що зараз проводиться евакуація з Лисичанська і Горської громади.
Раніше повідомлялося, що українські військові відкинули російських окупантів від траси "Лисичанськ - Бахмут" на два кілометри.
Крім того, російські окупанти значно посилили обстріли в Луганській області. Він зазначив, що траса Лисичанськ - Бахмут, по якій здійснюється евакуація, повністю прострілюється.