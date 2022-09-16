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Россияне в Харьковской области пытали даже иностранных студентов, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские военные держали в плену в Харьковской области иностранцев. В частности, пыткам подверглись семеро граждан Республики Шри-Ланка, студенты Купянского медицинского колледжа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей – даже иностранцев. В частности, семеро граждан Республики Шри-Ланка, студенты Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили русские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковской области, эти люди были спасены, им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения у Изюма. По состоянию на данный момент установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что ООН направит миссию по наблюдению за соблюдением прав человека к месту массовых захоронений в Изюме. За этим может последовать группа по расследованию военных преступлений.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

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