Росіяни у Харківській області катували навіть іноземних студентів, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Знайдено катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, семеро громадян Республіки Шрі-Ланка, студенти Куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Тільки тепер, після звільнення Харківської області, ці люди були врятовані, їм надається медична допомога", - наголосив президент.

Він також повідомив, що продовжується ексгумація тіл на місці масового поховання у Ізюма. На даний момент встановлено понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще рано говорити, слідчі дії продовжуються.