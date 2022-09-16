Росіяни у Харківській області катували навіть іноземних студентів, - Зеленський
Російські військові тримали у полоні у Харківській області іноземців. Зокрема, катування зазнали семеро громадян Республіки Шрі-Ланка, студенти Куп'янського медичного коледжу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .
"Знайдено катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, семеро громадян Республіки Шрі-Ланка, студенти Куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Тільки тепер, після звільнення Харківської області, ці люди були врятовані, їм надається медична допомога", - наголосив президент.
Він також повідомив, що продовжується ексгумація тіл на місці масового поховання у Ізюма. На даний момент встановлено понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще рано говорити, слідчі дії продовжуються.
Раніше повідомлялося, що ООН направить місію зі спостереження за дотриманням прав людини до місця масових поховань в Ізюмі. За цим може бути група з розслідування військових злочинів.
Раніше в Міноборони України повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.
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