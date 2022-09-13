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Россияне готовятся к новым обстрелам ЗАЭС и не только, - разведка

Фото: россияне готовятся к новым обстрелам ЗАЭС и не только (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты готовятся к очередным обстрелам захваченной ЗАЭС. Не исключены атаки и по другим атомным станциям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление разведки Минобороны.

"Есть информация о подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии во время своих сигналов, то есть есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередачи, которых сейчас осталось лишь несколько, которые сочетают ЗАЭС с украинской энергосистемой", - предупредил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, оккупанты после захвата ЗАЭС увидели такую себе определенную "безнаказанность со стороны международного сообщества", и это масштабируют на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом откровенную гуманитарную катастрофу и кризис накануне зимы.

"Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС, российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, бесспорно, может повлиять в конечном итоге и на другие атомные объекты - на другие атомные станции", - подчеркнул Юсов.

Он также отметил, что последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины - это планомерные действия агрессора, и вполне возможно представить и другие сценарии. Украина, со своей стороны, к этому готовится.

Отметим, как рассказал в интервью РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ядерным шантажом на захваченной Запорожской АЭС россияне пытаются достичь двух целей. Нарушить энергетический баланс накануне зимнего сезона и повлиять на санкционную политику Запада.

Стоит напомнить, что в ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети после очередных обстрелов россиян.

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Запорожская АЭС