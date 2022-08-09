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Россияне готовят "зачистку" в Скадовске: в облсовете предупредили жителей

Новина українською →
Скадовскую, Вторник 09 августа 2022 13:32
Россияне готовят "зачистку" в Скадовске: в облсовете предупредили жителей Фото: оккупанты готовят так называемую "зачистку" в Скадовске (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные намерены провести "зачистку" во временно оккупированном Скадовске (Херсонская область). Местных жителей призывают быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Facebook.

"Орки планируют провести зачистку в Скадовске. Все по накатанной схеме - усиление блокпостов, проверки документов и телефонов, взлом гаражей, обыски. Соблюдайте максимальную осторожность!"- написал он.

Отметим, российские военные продолжают давить на украинцев на временно оккупированных территориях. Как недавно рассказали в украинской разведке, в Херсонской области, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

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Херсонская область Оккупированные территории
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