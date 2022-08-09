Росіяни готують "зачистку" в Скадовську: в облраді попередили мешканців

Російські військові мають намір провести "зачистку" в тимчасово окупованому Скадовську (Херсонська область). Місцевих жителів закликають бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського у Facebook.

"Орки сьогодні планують провести зачистку у Скадовську. Все за накатаною схемою - посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, злом гаражів, обшуки. Дотримуйтесь максимальної обережності!" - написав він.

Зазначимо, російські військові продовжують тиснути на українців на тимчасово окупованих територіях. Як нещодавно розповіли в український розвідці, в Херсонській області, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.

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