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Россияне готовят провокации в Энергодаре 12 июня, - мэр

Фото: оккупанты готовят провокации в Энергодаре (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Российские оккупанты готовят провокации в Энергодаре в воскресенье, 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Дмитрия Орлова.

По его словам, провокации в отношении граждан Украины могут произойти 12 июня во время массовых мероприятий.

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - говорится в сообщении.

Мэр Энергодара призвал жителей в течение всего дня, 12 июня, не посещать массовые мероприятия, которые планируются проводить российские оккупанты.

Напомним, что в Энергодаре оккупанты грабят квартиры людей и оказывают на них давление. Они держат в плену не только военных и активистов, но и обычныз местных жителей.

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