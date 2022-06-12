Россияне готовят провокации в Энергодаре 12 июня, - мэр

Российские оккупанты готовят провокации в Энергодаре в воскресенье, 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Дмитрия Орлова.

По его словам, провокации в отношении граждан Украины могут произойти 12 июня во время массовых мероприятий.

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - говорится в сообщении.

Мэр Энергодара призвал жителей в течение всего дня, 12 июня, не посещать массовые мероприятия, которые планируются проводить российские оккупанты.