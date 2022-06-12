Росіяни готують провокації в Енергодарі 12 червня, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Дмитра Орлова.

"За інсайдерською інформацією від джерел, наближених до діяльності спеціальних служб України, з боку спецслужб Росії в тимчасово-окупованих містах Запорізької області щодо громадян України готуються провокації", - йдеться в повідомленні.

За його словами, провокації щодо громадян України можуть відбутися 12 червня під час масових заходів.

Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти грабують квартири людей і чинять на них тиск. Вони тримають у полоні не лише військових та активістів, а й звичайних місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.