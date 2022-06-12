Росіяни готують провокації в Енергодарі 12 червня, - мер

Російські окупанти готують провокації в Енергодарі в неділю, 12 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Дмитра Орлова.
За його словами, провокації щодо громадян України можуть відбутися 12 червня під час масових заходів.
"За інсайдерською інформацією від джерел, наближених до діяльності спеціальних служб України, з боку спецслужб Росії в тимчасово-окупованих містах Запорізької області щодо громадян України готуються провокації", - йдеться в повідомленні.
Мер Енергодара закликав жителів протягом усього дня, 12 червня, не відвідувати масові заходи, які плануються проводити російські окупанти.
Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти грабують квартири людей і чинять на них тиск. Вони тримають у полоні не лише військових та активістів, а й звичайних місцевих жителів.
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