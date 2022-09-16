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Россияне готовы бежать с правобережья Херсонской области, но не могут, – Самусь

Фото: российские войска готовы бежать с правобережья Херсонской области, но не могут (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Российские войска уже готовы бежать с правобережья Херсонской области, но они не могут, поскольку ВСУ постоянно уничтожают переправы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Они не могут оттуда (с правобережья Херсона - ред.) убегать. Можно попробовать на лодках плыть. Конечно, они готовы. Они не понимают, что они там делают. Но их туда привели очень много – там примерно 20 тысяч человек, четко понимающих, что у них нет шансов, тем более после того, что произошло в Харьковской области", - сказал он.

По словам эксперта, большинство российских офицеров, находящихся на правом берегу Херсона, понимают, что их положение абсолютно бесперспективно.

"Шансов бежать в Крым у них очень мало, за спиной у них Днепр и постоянно разрушающиеся переправы. Некоторые из них можно отремонтировать, но это все очень нестабильно и неэффективно", - добавил он.

Напомним, ранее появилась информация, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Киселевка (Херсонская область).

Однако позже глава Николаевской администрации Виталий Ким опроверг ее, отметив, что бои за населенный пункт продолжаются.

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