Россияне готовы бежать с правобережья Херсонской области, но не могут, – Самусь

Российские войска уже готовы бежать с правобережья Херсонской области, но они не могут, поскольку ВСУ постоянно уничтожают переправы.

"Они не могут оттуда (с правобережья Херсона - ред.) убегать. Можно попробовать на лодках плыть. Конечно, они готовы. Они не понимают, что они там делают. Но их туда привели очень много – там примерно 20 тысяч человек, четко понимающих, что у них нет шансов, тем более после того, что произошло в Харьковской области", - сказал он.

По словам эксперта, большинство российских офицеров, находящихся на правом берегу Херсона, понимают, что их положение абсолютно бесперспективно.

"Шансов бежать в Крым у них очень мало, за спиной у них Днепр и постоянно разрушающиеся переправы. Некоторые из них можно отремонтировать, но это все очень нестабильно и неэффективно", - добавил он.