Росіяни готові тікати з правобережжя Херсонщини, але не можуть, – Самусь

Російські війська вже готові втекти з правобережжя Херсонської області, але вони не можуть, оскільки ЗСУ постійно знищують переправи.

"Вони не можуть звідти (з правобережжя Херсона - ред.) втікати. Можна спробувати на човнах плисти. Звісно, що вони готові. Вони не розуміють, що вони там роблять. Але їх туди навели дуже багато – там приблизно 20 тисяч людей, які чітко розуміють, що в них немає шансів, тим паче – після того, що сталося в Харківській області", - сказав він.

За словами експерта, більшість російських офіцерів, що знаходяться на правому березі Херсона, розуміють, що їхнє становище абсолютно безперспективне.

"Шансів бігти до Криму у них дуже мало, за спиною у них Дніпро і переправи, що постійно руйнуються. Деякі з них можна відремонтувати, але це все дуже нестабільно і неефективно", - додав він.