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Росіяни готові тікати з правобережжя Херсонщини, але не можуть, – Самусь

Фото: російські війська готові тікати з правобережжя Херсонської області, але не можуть (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

Російські війська вже готові втекти з правобережжя Херсонської області, але вони не можуть, оскільки ЗСУ постійно знищують переправи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Вони не можуть звідти (з правобережжя Херсона - ред.) втікати. Можна спробувати на човнах плисти. Звісно, що вони готові. Вони не розуміють, що вони там роблять. Але їх туди навели дуже багато – там приблизно 20 тисяч людей, які чітко розуміють, що в них немає шансів, тим паче – після того, що сталося в Харківській області", - сказав він.

За словами експерта, більшість російських офіцерів, що знаходяться на правому березі Херсона, розуміють, що їхнє становище абсолютно безперспективне.

"Шансів бігти до Криму у них дуже мало, за спиною у них Дніпро і переправи, що постійно руйнуються. Деякі з них можна відремонтувати, але це все дуже нестабільно і неефективно", - додав він.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що бійці Збройних сил України звільнили село Кисельівка (Херсонська область).

Проте згодом голова Миколаївської адміністрації Віталій Кім спростував її, зазначивши, що бої за населений пункт продовжуються.

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