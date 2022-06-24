Россияне дважды ударили артиллерией по общине в Сумской области

Российские войска дважды обстреляли из артиллерии Хотенскую общину в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
"Около 18:00 россияне дважды обстреляли Хотенскую общину из артиллерии. 4 прихода из САУ и около 10 из реактивных систем залпового огня. Пострадавших и разрушений нет", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский военнослужащий сбил российский штурмовик Су-25 на одном из фронтов войны с Российской Федерацией.
Также сегодня Вооруженные силы отбили штурм противника на окраине Лисичанска (Луганская область).
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