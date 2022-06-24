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Росіяни двічі вдарили артилерією по громаді в Сумській області

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Сумська область, П'ятниця 24 червня 2022 21:56
Росіяни двічі вдарили артилерією по громаді в Сумській області Фото: начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький (segodnya.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська двічі обстріляли з артилерії Хотінську громаду в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської обласної вйськової адміністрації Дмитра Живицького.

"Близько 18:00 росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду з артилерії. 4 приходу з САУ і близько 10 з реактивних систем залпового вогню. Постраждалих і руйнувань немає", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український військовослужбовець збив російський штурмовик Су-25 на одному з фронтів війни з Російською Федерацією.

Також сьогодні Збройні сили відбили штурм противника на околиці Лисичанська (Луганська область).

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Сумская область Війна Росії проти України
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