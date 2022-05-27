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Россияне не достигли значительного прогресса на востоке и юге Украины, - Пентагон

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Вашингтон, Пятница 27 мая 2022 03:20
Россияне не достигли значительного прогресса на востоке и юге Украины, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В последнее время ни одна из сторон в Украине не достигла значительного прогресса. В том числе россияне на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Пентагона Джона Кирби.

По его данным, бои в районе между Херсоном и Николаевом продолжаются, украинские и российские войска имеют столкновения каждый день. И ни одна из сторон не достигла большого прогресса.

"Украинцы оценили бы это как прогресс, поскольку удерживают россиян от наступления на Николаев. И это не так уж мало", - сказал он.

Представитель Пентагона напомнил, что в районе Харькова Украина продолжает контрнаступление, оттесняя российские войска на восток, ближе к границе.

В то же время на Донбассе, по его словам, ситуация становится более запутанной.

"Я имею в виду, что каждый день происходят столкновения и бои, иногда за маленькие хутора и села, иногда за большие города, где россияне могут добиться успехов, но на следующий день теряют эти достижения. Поэтому буквально каждый день некоторые территории переходят из рук в руки", - сказал он.

Кирби уточнил, что речь идет о ситуации на северо-востоке Донецкой области, недалеко от Северодонецка и Лисичанска, где "россияне продолжают добиваться очень постепенного прогресса, продвигаясь на запад в пределах Донбасса".

Однако в направлении Славянска и Краматорска "они не добились значительного прогресса", - отметил он.

Напомним, российские военные сосредоточили свои усилия на поражении группировок наших защитников. Пытаются добиться успеха на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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