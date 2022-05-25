ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Генштабе рассказали, на чем сосредоточены основные усилия российских войск

Новина українською →
Среда 25 мая 2022 19:18
В Генштабе рассказали, на чем сосредоточены основные усилия российских войск Фото: в Генштабе рассказали, на чем сосредоточены основные усилия российских войск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные сосредоточили свои усилия на поражении группировок наших защитников. Пытаются добиться успеха на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Для российских военных важнейшими задачами сегодня являются:

  • поражение группировок ВСУ;
  • установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Оккупанты пытаются одолеть подразделения наших защитников, чтобы создать условия для ведения наступления.

"Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении". - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о самых горячих точках на фронте. Российские военные практически круглосуточно применяют артиллерию и авиацию, а также пытаются окружить наших бойцов на отдельных участках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Донбасс
NEWS
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту