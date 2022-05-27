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Росіяни не досягли значного прогресу на сході та півдні України, - Пентагон

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Вашингтон, П'ятниця 27 травня 2022 03:20
Росіяни не досягли значного прогресу на сході та півдні України, - Пентагон Фото: прес-секретар Пентагону США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Останнім часом жодна зі сторін в Україні не досягла значного прогресу. У тому числі росіяни на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

За його даними, бої в районі між Херсоном і Миколаєвом тривають, українські та російські війська мають сутички щодня. І жодна зі сторін не досягла великого прогресу.

"Українці оцінили б це як прогрес, оскільки утримують росіян від наступу на Миколаїв. І це не так вже й мало", - сказав він.

Представник Пентагону нагадав, що в районі Харкова Україна продовжує контрнаступ, відтісняючи російські війська на схід, ближче до кордону.

Водночас на Донбасі, за його словами, ситуація стає більш заплутаною.

"Я маю на увазі, що кожен день відбуваються зіткнення і бої, іноді за маленькі хутори і села, іноді за великі міста, де росіяни можуть домогтися успіхів, але на наступний день втрачають ці досягнення. Тому буквально кожен день деякі території переходять з рук в руки", - сказав він.

Кірбі уточнив, що мова йде про ситуацію на північному сході Донецької області, недалеко від Сєвєродонецька і Лисичанська, де "росіяни продовжують домагатися дуже поступового прогресу, просуваючись на захід в межах Донбасу".

Однак у напрямку Слов'янська і Краматорська "вони не домоглися значного прогресу", - зазначив він.

Нагадаємо, російські військові зосередили свої зусилля на поразці угруповань наших захисників. Намагаються домогтися успіху на Бахмутському та Лиманському напрямках.

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