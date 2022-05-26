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Россияне добились частичного успеха в наступлении на Северодонецк

Фото: россияне добились частичного успеха в наступлении на Северодонецк (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные продолжают наступление на Северодонецком направлении. Оккупантам удалось достичь частичного успеха в направлении Устиновки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба.

Наступление оккупантов в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское было безуспешным для них.

"В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех. С целью нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовых переправах", - пишет пресс-служба Генштаба.

Фото: россияне добились частичного успеха в наступлении на Северодонецк (Google)

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские военные захватили 95% области. Ситуация пока крайне плохая.

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