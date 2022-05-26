Російські військові продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Окупантам вдалося досягти часткового успіху у напрямку Устинівки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу.
Наступ окупантів у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське був безуспішним для них.
"У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах", - пише пресслужба Генштабу.
Фото: росіяни досягли часткового успіху у наступі на Сєвєродонецьк (Google)
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські військові захопили 95% області. Ситуація наразі є вкрай поганою.
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