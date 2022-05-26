RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни досягли часткового успіху у наступі на Сєвєродонецьк

Фото: росіяни досягли часткового успіху у наступі на Сєвєродонецьк (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Окупантам вдалося досягти часткового успіху у напрямку Устинівки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу.

Наступ окупантів у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське був безуспішним для них.

"У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах", - пише пресслужба Генштабу.

Фото: росіяни досягли часткового успіху у наступі на Сєвєродонецьк (Google)

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські військові захопили 95% області. Ситуація наразі є вкрай поганою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News