UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне весь день обстреливали Никопольский район, есть сильные разрушения

Фото: россияне весь день обстреливали Никопольский район, есть сильные разрушения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В течение дня российская армия неоднократно наносила удары по Никопольскому району. В результате этого пострадало 50 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Повреждены полсотни частных домов, более трех десятков хозяйственных сооружений, с десяток объектов, среди которых - магазины, лицей, поселковый совет, амбулатория. Также газопроводы и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Враг бил по Никопольской, Марганецкой, Мировской, Красногригорьевской общинам. По словам Лукашука, в других районах области обстрелов не было зафиксировано.

Напомним, что ранее оккупанты обстреливали Никополь из "Градов". Предварительно ранен один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна в Украине