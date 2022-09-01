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Росіяни весь день обстрілювали Нікопольський район, є сильні руйнування

Фото: Росіяни весь день обстрілювали Нікопольський район, є сильні руйнування (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Протягом дня російська армія неодноразово завдавала ударів по Нікопольському району. Внаслідок цього постраждало 50 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд, з десяток об‘єктів, серед яких - магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія. Також газогони та лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.

Ворог гатив по Нікопольській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадам. За словами Лукашука, в інших районах області обстрілів не було зафіксовано.

Нагадаємо, що раніше окупанти обстрілювали Нікополь з "Градів". Попередньо поранено одну людину.

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